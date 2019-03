Javier Salas se une a la lista de lesionados

Cruz Azul tendrá una baja más para sus siguientes partidos, luego que el técnico portugués Pedro Caixinha informó que el jugador Javier Salas sufrió ruptura del talón de Aquiles en el cotejo ante Monterrey, del cual se dijo satisfecho porque terminaron con el empate.“Salas tiene el Aquiles roto. Hoy llegamos con siete lesionados y un sancionado, son demasiados y hoy tenemos un lesionado más”, expresó el timonel.Salas sufrió la lesión en la primera mitad del cotejo correspondiente a la décimo segunda jornada del Torneo Clausura 2019 y salió de cambio a los 24 minutos.Sobre el encuentro, el estratega se mostró satisfecho porque su equipo consiguió la igualada y resaltó el espíritu del plantel, pero dejó en claro quería la victoria en la décimo segunda jornada del Torneo Clausura 2019.“Resalta el espíritu de sacrificio, de reacción, perder al 48 por 2-0 con este equipo aquí (en Monterrey) no es fácil, pero el equipo se liberó, tratamos de dar una dinámica diferente con Martín Cauteruccio y nos salió”, manifestó.Caixinha dijo que el objetivo de Cruz Azul era llegar a 21 unidades en el presente certamen del balompié nacional, pero que se quedaron en 19, por lo que tendrán que buscar el triunfo en su siguiente compromiso si quieren tener la posibilidad de terminar la fase regular entre los primeros cuatro de la tabla general.“Todavía no logramos nada, tenemos 19 puntos, la marca mágica que buscamos son los 26, lo importante es el siguiente partido, no conseguiste la victoria hoy y ahora hay que ganar a Querétaro para alcanzar esa marca”, añadió.