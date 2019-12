Jazmín fue a CDMX a visitar a su novio; sus papás no saben nada de ella

Un novio al que nadie conoce, provocó la desaparición de una joven en Temoaya. Jazmín inició una relación con esta persona hace 4 meses, lo conoció en redes sociales...

#ImagenNoticias con @YuririaSierra por @ImagenTVMex pic.twitter.com/ed21ARTmW8 — imagenYuri (@imagenYuri) December 9, 2019

El novio que nadie conoce, provocó la desaparición de una adolescente de 17 años de edad originaria del municipio deen el Estado de México, luego de que ella escapó y abordó un autobús para ir a visitarlo.Los papás de Jazmín narran que la joven decía que había conocido a su novio cuatro meses atrás a través de. El sujeto sería originario de la Ciudad de México, aunque ni su familia, ni círculo cercano lo conocía.Jazmín, quien vivía con sus padres, les había contado que en alguna ocasión habría ido a verla al Estado de México.Sus papás aseguraron que, tras no darlepara ir a visitar a su novio, la familia se fue a dormir, sin embargo, al despertar se dieron cuenta que la joven ya no estaba."¿Cómo te vas a ir le digo?, por lo menos de dónde es bien, le dije yo a ella, No, dice, pues es de allá, y le digo a dónde te van a encontrar o qué… No pues en observatorio, me dijo ella”, contó su madre a Imagen Noticias.‘Jaz’ fue captada por cámaras de videovigilancia en una central de camiones que se encuentra a pocos metros de su casa. Las imágenes en poder de las autoridades muestran el momento en que aborda la unidad, pero sus padres no tienen la certeza de que haya llegado a la terminal de"Yo no estoy de acuerdo que tu te vayas, le dije, y me dice, pero si yo ya te había dicho… No sabes andar allá, le dije yo así, pues dile a tu papá, lo que diga tu papá, porque si tu no regresas rápido conmigo es con quien se va a molestar”, dijo su madre.Semanas antes de su desaparición, al joven estaba todo el tiempocon su novio a través de su teléfono, pero ahora su celular permanece apagado desde el 28 de noviembre, su última conexión en redes sociales fue alrededor de las 15:00 horas.Martha y Pioquinto, padres de la joven, sony han viajado a la Ciudad de México para investigar por su cuenta pues acusan el avance de las investigaciones de las autoridades, es lento. Hasta el momento no han podido ver las cámaras de seguridad de Observatorio.Con información de Excelsior