Jazmine Sullivan y Eric Church entonarán el himno de EU en el Super Bowl

La estrella de R&B Jazmine Sullivan y el cantante de country Eric Church, informó en su portal la ABC News.El director musical nominado al Emmy,de Church y Sullivan.Por su parte, el rapero y artista de grabación sordoestadounidense.Las presentaciones se llevarán a cabo el 7 de febrero en el Estadio Raymond James en Tampa Bay, Florida, antes del gran juego y del espectáculo de Medio Tiempo que este año serpa protagonizado por The Weeknd.La compañía, de Jay-Z, es la productora ejecutiva del espectáculo del Medio Tiempo por segundo año. Jesse Collins, quien ha producido los premios BET y está trabajando en las transmisiones de los premios Grammy y Óscar de este año, se desempeñará como productor ejecutivo.Jazminesubió a la cima de las listas de R&B en 2008 con su sencillo y álbum debut. Ha obtenido 12 nominaciones al Grammy y ha escrito canciones para Mary J. Blige, Jennifer Hudson y Monica. Su placa lanzada el pasado 8 de enero, Heaux Tales, debutó en el número 4 en la lista de álbumes Billboard 200 de todos los géneros de esta semana., diez veces nominado al Grammy, hizo su primera aparición en 2006 y encabezó las listas de música country con canciones como "Drink In My Hand", "Springsteen", "Talladega" y "Record Year". Sus discos han alcanzado certificaciones multiplatino y platino y fue nombrado Artista del Año en los premios de la Asociación de Música Country del año pasado.ganó dos premios Grammy en 2019 y se ha conquistado a la crítica por sus actuaciones en vivo, incluido su trabajo como guitarrista. Ha ganado honores en los MTV Video Music Awards, BET Awards y Soul Train Music Awards y cuenta con éxitos de R&B como "Focus", "Best Part", "Slide", "Damage" y "BS", con Jhené Aiko.