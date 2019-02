Jefe de Guardia Nacional puede ser civil o militar: AMLO

El Presidente dijo que él tiene la facultad para nombrar al titular de la Guardia Nacional y este podría ser un civil o un militar, en funciones o en retiro.Andrés Manuel López Obrador comentó que aún no tiene un candidato, por lo que en los próximos días analizará el asunto, recibirá propuestas e incluso presentaría ternas, como se ha hecho en otras ocasiones.La facultad de nombrar al jefe de la Guardia - indicó- recae en el titular del jefe del Ejecutivo “y puede ser un civil o militar retirado o en activo. Todo esto es importante que se aclare”.El acuerdo establece también, dijo el mandatario, que se van a mejorar los policías estatales y municipales.Además, queda en firme la responsabilidad de informar al Poder Ejecutivo en torno a la participación y acción de la Guardia.En todo ello se dijo “muy satisfecho” del trabajo del Poder Legislativo y Ejecutivo, así como de los gobernadores.“Yo creo que fue, la verdad, una muy buena decisión de los legisladores, de manera especial de los senadores. Ayudaron mucho los gobernadores de todos los partidos; se me estaba pasando eso, ayudaron mucho los gobernadores a persuadir, a convencer a sus afines en los partidos”.Se refirió además a las reuniones de integrantes del gabinete de seguridad con gobernadores para empujar la aprobación de la Guardia.Para ser claro, agregó, se aprueba la participación del Ejército y Marina en labores de seguridad pública.Hay un plazo de cinco años para que pueda el Ejército y la Marina participar en labores de seguridad pública y la Guardia va a poder intervenir en esta materia, “para eso se creó porque anteriormente no estaba en la Constitución, sino a partir de resoluciones de la Corte”.Ahora sólo se espera que “se apruebe por mayoría calificada (en la Cámara de Diputados), para que pase a los estados y se proceda a aprobarse”.“Vamos a tener un marco legal con el apoyo de las fuerzas armadas: policía militar, naval y federal”.El objetivo es sumar elementos, recursos y voluntades para trabajar de manera coordinada y garantizar la paz en el país.Con la guardia, agregó, se dará un giro a la fuerzas armadas”, con respeto a los derechos humanos y vigilancia del uso adecuado de la fuerza.Fue un apoyo unánime algo pocas veces visto, “mi reconocimiento a los senadores de todos los partidos”, señaló el Presidente.