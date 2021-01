Jefes de Kansas City echan a Browns, pero pierden a Mahomes

Escuchar Nota

AFC CHAMPIONSHIP HERE WE COME!!!!! pic.twitter.com/0Btn8gAXbj — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 17, 2021

Back-to-back-to-back AFC Championships at Arrowhead The only other team to host 3 consecutive conference championship games was also led by Coach Reid! pic.twitter.com/8rt0FB4VdH — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 17, 2021

.- A losles salió muy caro el boleto a la, tras derrotara lossacó un triunfo apretado, pero en el proceso perdió a su quarterbarck, quien terminó conmocionado a la mitad del tercer cuarto, luego de que el linebackerle tomó del cuello para derribarlo en un acarreo.salió prácticamente noqueado y asistido por doctores de los, quienes posteriormente anunciaron que el pasador entraría al protocolo de conmoción. Mahomes ya no regresó al partido.Antes de abandonar el emparrillado,tiró para 255 yardas aéreas y una anotación, en tanto que, quien entró como suplente, completóaprovechó la lesión del estelar depara despertar en el partido.lanzó para 204 yardas, una anotación y una intercepción, en tanto que el corredoracarreó el ovoide paraPese al esfuerzo,se quedaron a la orilla, tras la buena actuación de la defensa de lospara cerrar el partido.Con este resultado,disputarán por tercera vez al hilo la, esta vez ante los