Jefes de Kansas City se posicionan favoritos para el próximo Super Bowl

Marty changed our culture forever. pic.twitter.com/Su1Uueetfp — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 9, 2021

“Obviamente, duele ahora”, dijo el quarterback Patrick Mahomes. “Duele bastante, pero vamos a seguir mejorando. Tenemos a un grupo joven de chicos que ha tenido mucho éxito y aprendido de eso, pero hemos tenido algunos fracasos y hemos tenido que aprender de eso.



“No podemos dejar que eso nos defina. Debemos seguir mejorando de cara al año que viene y prepararnos y, espero, estar en este juego de nuevo. Sabíamos que no siempre íbamos a ser exitosos y no íbamos a ganar mil campeonatos en fila. Sabíamos que íbamos a atravesar momentos difíciles y adversidad. Pienso que lo mejor de esto es que los tipos que tenemos, tenemos el liderazgo para ser mejores el año que viene”.

Losno planean permitir que la derrota del domingo pasado en elles defina.Mientras que los dos equipos previos que perdieron el Super Bowl no alcanzaron los playoffs a la temporada siguiente, los Jefes parecen encaminados a terminar con esa racha en el 2021, incluso después de una sorpresiva derrota por 31-9 ante los Bucaneros deLos Jefes son los favoritos en las apuestas para ganar el, con probabilidades de 11-2, de acuerdo aly habían triunfado en 25 de 27 partidos entrando al Super Bowl LV, con un Lombardi de la temporada pasada.Pero, eso no significa que no tengan trabajo por delante en el receso de temporada, y evitar la resaca experimentada por algunos de los perdedores recientes del Super Bowl podría depender de los movimientos que realicen y cómo responder a dejar pasar la oportunidad de ganar anillos en años consecutivos.Los Jefes cuentan con una colección de buenos jugadores jóvenes, muchos firmados a largo plazo. Mahomes no cumplirá 26 hasta septiembre. Tyreek Hill tiene 26, Chris Jones, 26, Tyrann Mathieu, 28, L'Jarius Sneed, 24, Clyde Edwards-Helaire, 21. Todos, excepto Mathieu, están bajo contrato al menos hasta el 2022. A Mathieu le resta una temporada de contrato.Los Jefes tienen más dede tope salarial del 2021. La liga no ha fijado el límite, pero los Jefes casi seguramente deberán realizar algunos movimientos para acomodarse por debajo. El gerente generaldijo que los Jefes estarían en buena forma si el límite queda en 185 millones.