Jenaro mantuvo el cuerpo de su mamá durante tres días en casa

Escuchar Nota

Los hornos de incineración están al límite en el panteón San Nicolás Tolentino, por ello Jenaro Gutiérrez mantuvo el cuerpo de su mamá durante tres días en su casa."Mi madre falleció desde el martes en la mañana, desde entonces comencé el trámite para cremarla y hasta hoy lo pude hacer porque no hay espacio. Esto es un martirio para los familiares sabiendo que ya no está. (su ser querido)."Aquí en el panteón San Nicolás Tolentino nada más están dando 16 fichas por día. Pagamos diez mil 800 pesos por todo el servicio; morirse cuesta, hay que tener un ahorro”, dijo.En este panteón de la alcaldía Iztapalapa ayer continuaban largas filas de carrozas para cremar y sepultar.Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) denunciaron la falta de equipo adecuado para trasladar a pacientes covid.A través de una carta dirigida a Carolina Mosco Olivares, enlace administrativo del CRUM; a la doctora Estrella Albarrán Suárez, jefa de la Unidad Departamental de Organización de Atención Urgencias; a Fernando Román Morales, coordinador de Urgencias y Desastres; y a Carlos Guerrero Ascencio, director Ejecutivo de Urgencias y Atención Prehospitalaria, señalaron que “los dispositivos de protección aérea (mascarillas N95 marca Atfil) no cumplen con las condiciones de sellado hermético”.La Secretaría de Salud local señaló más tarde que las mascarillas que se proporcionan al personal del CRUM y a todos los médicos de la dependencia cumplen con los estándares y las especificaciones técnicas internacionales.Con información de Excélsior