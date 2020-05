Jenni Rivera corrió a Chiquis de su casa ¡un mes antes de morir!

Escuchar Nota

“Mi mamá quería que yo me casara con un doctor, con alguien que no tuviera hijos y que no estuviera en el medio y yo hice lo contrario. Él tiene 5 hijos, está en el medio y se decían muchas cosas negativas de él (...) No quería que lo viera y por primera vez me puse: 'y ¿por qué no? tengo 26 años. Yo ya estoy grande' le dije y me contestó: 'Ok, estás grande, ok' y cuando me dijo así pensé: 'oh, oh ¿qué hice?' y me dijo, 'pues si estás muy grande, pa' fuera'".

“No te imaginaste que yo me fuera a dar la vuelta y te fuera a reclamar, tú estabas rodeado de mucha gente, tenías diez guaruras a tu alrededor y yo era una mujer sola. Qué fregón gritarle cosas a una mujer delante de otras personas, respaldado por tus diez guaruras y guardaespaldas. Qué hombre te viste. De donde yo soy a eso se le llaman mariconada, a una mujer como yo al momento de una ofensa, le vale ser la artista y el que dirán, en ese momento soy la mujer con dignidad que te va a decir en tu cara lo que eres".



Luego de que se difundiera el allanamiento del FBI en las oficinas de la productora discográfica DEL Récords, propiedad de Ángel del Villar, expareja de, fue recordada la enemistad que sostenía él con la madre de esta, la fallecida Jenni Rivera.Según relató Chiquis en una entrevista exclusiva para El Gordo y la Flaca en el 2015,antes de que falleciera, si no por el novio que ella tenía en ese entonces, Ángel del Villar, a quien conoció un año antes de la muerte de Jenni.Y es que a su madre no le gustaba Ángel para su hija, por lo que siempre se opuso a que estuvieran juntos. Según la entrevista, a su madre le dijeron que "su novio estaba metido en la mafia y no jugaba limpio, entre otras mentiras". Esto llevó a que eventualmente ella corriera de su casa a Chiquis en 2012, fracturando irreparablemente su relación., en el Anfiteatro en Hollywood, California cuando Ángel estaba ya pasado de copas y al ver pasar a Jenni Rivera en el estacionamiento, le gritó: "Perra, cerda y demás insultos" frente a todos sus seguidores,., pues además de que Jenni no lo quería para su hija, aún sospechaba de ella por haber tenido algo que ver con su marido Esteban.Jenni no se detuvo, se subió al automóvil y le gritó:. Posteriormente, la cantante lo exhibió en una serie de tuits.Sé que quieres defender a tu "novia", pero las cosas no se hacen así, no es el lugar ni la manera. Enfréntate BIEN, no de fanfarrón y valiente que al tenerme enfrente no sabías ni qué decir, si no he contado la historia a mi público y a los medios es porque es bastante dolorosa".Poco después, y aún distanciada de Chiquis, Jenni Rivera falleció en un accidente aéreo un mes después del incidente, el 9 de diciembre de 2012. Chiquis se quedó varios años más con Del Villar, hasta que se comprometió con Lorenzo Méndez en 2018 y se casó en 2019.Con información de Tribuna