Jenni Rivera pidió consejos sobre seguridad al vocalista de Los Tucanes de Tijuana

Varios años han pasado desde que el mundo de la música mexicana lamentó el fallecimiento de Jenni Rivera. La cantante nacida en California tuvo una destacada carrera y mucha de su fama la consiguió en México, donde realizó importantes presentaciones.Durante más de una década la 'Diva de la Banda’ conquistó los escenarios de Estados Unidos y México que eran abarrotados por miles de personas. Sin embargo, Jenni Rivera temió por su seguridad en algún momento, como se difundiera recientemente.En una entrevista realizada a la cantante mexicoamericana se conoció que recibió amenazas de muerte por parte del narcotráfico. Ante estas revelaciones, el vocalista de Los Tucanes de Tijuana salió a explicar su versión de los hechos.Fue en una charla con el programa Suelta la Sopa, donde Mario Quintero aseguró que Jenni Rivera lo llamó en diferentes ocasiones para pedirle consejos respecto al tema de la inseguridad que se vive en México.“Me acuerdo que me llamó y me preguntó si podía ir a trabajar a un estado y le dije ‘pues si no tienes problemas, adelante’. Me pidió ese consejo, le dije que estaba todo tranquilo. Gracias a Dios a nosotros siempre nos reciben muy bien, la gente se ha portado de maravilla”.Eran buenos amigosEl líder y vocalista de Los Tucanes de Tijuana reveló que sostuvo una gran amistad de muchos años con la cantante. Mario Quintero no dudó en ayudarla para que pudiera realizar sus presentaciones en México sin contratiempos.En los últimos días el nombre de Jenni Rivera se ha robado los reflectores por la mencionada entrevista de las amenazas que recibió del narco. En otro video se muestran ciertas teorías que aseguran la ‘Diva de la Banda’ no está muerta.