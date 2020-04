Jennifer Aniston perdona a su padre por abandonarla cuando era niña

Escuchar Nota

"Jen perdonó a su papá por haberse marchado hace mucho tiempo, pero su relación ha tenido altibajos", confesó la fuente, que se mantuvo en el anonimato; sin embargo, el periódico la describió como “una veterana estrella de telenovelas”.



"Jennifer no le habló durante años, pero desde la crisis del coronavirus ella ha estado hablando por teléfono casi todos los días y no sólo breves conversaciones”, declaró, "Es como si se hubiera dado cuenta de que la vida es muy corta y quiere que su relación con John sea lo mejor posible y él está encantado de que se hayan reconciliado", concluyó.



La actriz estadounidense, como lo ha declarado a los medios de comunicación en diferentes ocasiones.Una fuente cercana al padre de la artista de 51 años, reveló al diario británico The Mail on Sunday, que se reconciliaron, pues la actriz de "Friends"Mientras tanto, Jennifer cumple las políticas de aislamiento y se encuentra inmersa en el proyecto benéfico All In, una iniciativa que inició el actor Leonardo DiCaprio, en la que convocan a sus seguidores a donar dinero en contribución a la pandemia global.La estrella de televisión subastará la oportunidad de ser parte de la grabación de la reunión de la serie televisiva "Friends", según anunció en Instagram.