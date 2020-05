Jennifer Connelly comparte su experiencia al regresar a la televisión

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Jennifer Connelly compartió su experiencia al protagonizar Snowpiercer, primera serie de televisión en la que encabeza al elenco.



Con el personaje de Melanie Cavill ha conectado de forma peculiar, así lo reveló en una entrevista publicada por un diario español, en la que narró lo que le provocó regresar a la televisión con una serie que produce Bong Joon-ho, director de la multipremiada cinta Parásitos.



Para la actriz de 49 años interpretar el papel de “Melanie Cavill” ha sido un gran reto.



Nunca había pasado tanto tiempo con un personaje, estudiando su experiencia y disfrutándolo. Ha sido maravilloso poder desarrollar su arco con los guionistas”.



La ganadora del Oscar señaló que "Melanie" es una mujer llena de poder a la que en cuanto la conocen se entiende el por qué de su actuar.



Darle vida a este personaje ha sido un reto fascinante en el que he tenido que trabajar en conjunto con los guionistas para entender bien su esencia. Nunca había hecho nada parecido y el papel es fascinante. Nunca sabes lo que va a suceder”.



Finalmente, la actriz compartió que ser protagonista no fue lo importante, lo que le atrajo fue el papel que tenía que desempeñar.



Mi personaje es rico, misterioso y complicado. Una mujer en tres dimensiones con una profundidad que es no es fácil de encontrar en los guiones”.