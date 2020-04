Jennifer fue asesinada porque ‘no quería comer’; madre también irá a prisión

Escuchar Nota

Nuevo León.- Por absurdo que parezca, la razón por la que Jennifer la niña de 5 años perdió la vida a manos de su padrastro, fue porque no quería comer.



Según las primeras investigaciones los hechos, registrados el 7 de abril en la Colonia Valles de Santa María, se derivaron por que la menor no quería comer.



Fue por ello, que su padrastro identificado como Christian "N", golpeó a la menor en presencia de su madre, provocándole una contusión profunda de cráneo, que a la postre le quitó la vida.



La autoridades han dado a conocer de forma oficial que la investigada no realizó acción alguna tendiente a evitar dicha agresión, ni otra inmediata posterior al hecho para salvaguardar la salud física de la víctima, ya que solicitó ayuda cuatro horas después, es decir hasta las 20:30 horas.



Fueron sus vecinas quienes se dieron cuenta que la menor no respondía y presentaba diversos golpes en el cuerpo, por lo que dieron reporte a las autoridades correspondientes.



Madre de Jennifer Milagros también irá a prisión





La Agencia Estatal de Investigaciones notificó hoy orden de aprehensión contra Sanjuana "N" de 22 años de edad, por considerarla probable responsable de la muerte de su hija, quien falleció por una contusión profunda de cráneo.



Cabe señalar que las autoridades capturaron también hoy a Christian "N" en la Ciudad de Torreón, Coahuila, presunto homicida de la menor.