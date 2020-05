Jennifer Lopez asegura estar desconsolada por tener que aplazar su boda

Escuchar Nota

“Estoy un poco desconsolada porque teníamos algunos planes geniales, pero también pienso que Dios tiene un plan más grande y sólo tenemos que esperar y ver”, mencionó.



.- Debido a la pandemia de, varios famosos han tenido que posponer sus proyectos en, pero también eventos importantes de su vida personal. Tal fue el caso de, quien se comprometió con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez el año pasado, aseguró que se siente decepcionada por no poder continuar con los planes de su boda, pues ha tenido que retrasarlos y sólo se encuentra a la espera para retomar la planificación del evento.Durante la transmisión del programa, la actriz y cantante compartió cómo se sentía con la idea de posponer su unión conA su vez, la cantante de 50 años, mencionó que tenía muchos planes para este verano junto a su prometido. Sin embargo,compartió que todo se encuentra detenido.Además, confía que todo saldrá bien y será lo mejor, por lo que ha tomado este tiempo de descanso como algo positivo, en compañía de sus hijas, de 12 años, junto con su prometidoy sus hijas Natasha, de 15 años, y Ella, de 12 años, en su casa deLa actriz y también bailarina se comprometió con el ex jugador de béisbolen septiembre de 2019, después de dos años de relación. Tras llevar a cabo su fiesta de compromiso enpublicó una serie de fotos del evento en Instagram.Después de su histórico show en el medio tiempo deljunto aanunció que iba a tomarse un descanso para pasar el tiempo con sus hijas y, además, preparar su boda.Información por Milenio