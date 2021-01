Jenson Button será propietario y piloto en Extreme E

Escuchar Nota

El piloto británicocuya primera edición se disputa este año, anunció la organización este lunes., de 41 años, correrá con su propio equipo, llamado. Otros dos campeones mundiales de F1,, tendrán su escudería en la nueva categoría, pero no pilotarán.Laen la que competirán coches eléctricos en zonas con, empezará el 20 y 21 de marzo en Arabia Saudí y después irá a Senegal (mayo), Groenlandia (agosto), Brasil (octubre) y Argentina (diciembre), con el fin de sensibilizar al público con la preservación del medioambiente.Como el campeonato del mundo de monoplazas eléctricos, la categoríaha sido concebida por el españolEn su primera edición contará con escuderías de prestigio como, Rosberg Xtreme Racing o, tres grandes nombres de pilotos del automovilismo.Entre los pilotos destacará el español, de 58 años, doble campeón mundial de rallies (1990 y 1992) y triple vencedor del(2010, 2018 y 2020), que competirá con su propio equipo.