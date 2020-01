Jérémy Ménez despreciado por el Paris FC y su afición

Ciudad de México.- Jérémy Ménez, exjugador del América, continúa siendo objeto de críticas, ahora en la Segunda División de Francia, debido a su pobre rendimiento con el Paris FC, equipo al que llegó en septiembre pasado.



El francés ha disputado 10 partidos y tiene un registro de tres pases a gol, situación que ya provocó inconformidad con sus compañeros de equipo debido a la falta de compromiso, ya que es uno de los futbolistas con mayores ingresos en el plantel.



También se suma la tensión que se vive por ser los penúltimos en la clasificación con apenas 15 puntos obtenidos en 19 partidos disputados y con el riesgo de descender a la Tercera División.



Medios en Francia aseguran que la directiva planea reunirse con el jugador de 32 años para darle un ultimátum. El malestar no solamente está en el vestidor, también en las gradas, donde la afición ha criticado y puesto en contra de Ménez para exigir su salida del equipo.



Jérémy Ménez vivió una situación similar en su paso con el América. Su falta de compromiso hizo que Miguel Herrera optara por no considerarlo dentro de su esquema y en los partidos no era contemplado en las convocatorias, además de sufrir constantes lesiones y su gusto por la vida nocturna.



