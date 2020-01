Jerry West sobre la muerte de Kobe Bryant: “Fue el peor día de mi vida”

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Jerry West, exgerente general de los Lakers de Los Ángeles y quien fuera el responsable de llevar a Kobe Bryant al equipo, compartió su consternación por la muerte de la leyenda de la NBA, ya que, más allá de la admiración que le tuvo a Bryan por el gran legado que construyó en la organización angelina y el deporte en general, su vínculo personal fue superior, pues ayudó en su crecimiento y formación como ser humano, al grado de considerarlo como un hijo.



"Estoy totalmente devastado por esta noticia, es uno de los peores día de mi vida", comentó West en una entrevista para ABC, en la cual se mostró visiblemente afectado por todo lo sucedido.



Jerry West fue el principal responsable de llevar a Kobe Bryant a los Lakers cuando el joven atleta tenía apenas 17 años, momento a partir del cual comenzó a establecer un vínculo muy cercano, ya que él y su familia estuvieron muy presentes fuera de los entrenamientos, a los cuales trasladaban a Bryant en su vehículo familiar, entre otros gestos.



"Después de eso, pensé en los primeros días, cómo lo ayudé en Los Ángeles, viéndolo crecer como jugador, siendo su segundo padre. Tenía 17 años, todavía no podía conducir, mi hijo Ryan lo llevó a entrenar. Hay niños que lo amaban y lo miraban con admiración ... Él es más que un jugador de basquetbol. Un hombre que inspiró a millones, no sólo aquí en este estado, no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Todos lo amaron. Para mí, este es un día terrible", agregó West en la intervención.



West, cuya silueta forma parte del logo de la NBA, ayudó a Bryant a integrarse a la vida de la NBA, instruyéndolo más que en sólo términos deportivos, e incluso se asume como un 'padre sustituto' del fallecido basquetbolista.



"Primero esperaba que las noticias no fueran ciertas. Kobe a menudo volaba en helicóptero a juegos y sesiones de entrenamiento", agregó.



Con información de Marca Claro