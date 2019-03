Jessica Canseco desmiente romance con ‘A-Rod’

Those false accusations Jose is making are not true!I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends — jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 de marzo de 2019

In fact I don’t even get on twitter had to download app again and don’t watch tv and had no idea any of this was going on. Last time I saw Alex he was with Torrie and I brought my boyfriend over for dinner. We are just friends my god — jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 de marzo de 2019

Jessica Canseco, ex esposa de José Canseco, rompió el silencio tras las declaraciones del exbeisbolista en las que asegura que Alex Rodríguez mantenía una relación con ella a pesar de haberse comprometido con Jennifer López.“¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5 años. Ciertamente no dormí con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José puede seguir jugando con sus amigos alienígenas”, escribió Jessica a través de su cuenta de Twitter.Asegurando que apenas tuvo conocimiento de este rumor y por lo mismo decidió dar su versión de los hechos, la ex de Canseco agregó en otro mensaje:“De hecho, ni siquiera uso Twitter, tuve que descargar la aplicación de nuevo y no miré la televisión y no tenía idea de que esto estaba pasando. La última vez que vi a Alex estaba con Torrie (Wilson) y llevé a mi novio a cenar. Solo somos amigos, ¡mi Dios!”.Por su parte, José Canseco no ha dado replica a la respuesta de su ex.