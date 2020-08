Jessica fue a un cibercafé y nunca volvió; la hallaron sin vida

Escuchar Nota

Estado de México.- Jessica, de 14 años, salió de casa a un cibercafé, donde arreglaría algunas cosas para el ciclo escolar, pero ya nunca regresó.



Cerca de las 13:00 horas del pasado 24 de agosto, en la comunidad de Agua Grande, Jessi le dijo a Reyna, su madre, que saldría a alistar material para su escuela.



Sin embargo, las horas pasaban y Jessi no llegaba. Por ello, sus familiares y vecinos comenzaron a buscarla por la zona.



Al caer la noche, aún no había rastro del paradero de la joven. Fue hasta el mediodía del día siguiente que la encontraron. La joven yacía sin vida, oculta entre la maleza de un campo de cultivo de la comunidad de San Diego Suchitepec. Presentaba huellas de violencia.



Familiares acusaron que hasta las 20:30 horas de la noche, al lugar no había llegado el Ministerio Público para las diligencias de ley, por lo que exigieron a las autoridades que se haga justicia.



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió la carpeta de investigación CODHEM / TOL / IG / 84 / 2020 por el caso.



La dependencia aseguró que se buscará garantizar el derecho a la verdad y a una adecuada administración para la procuración de justicia por el feminicidio de Jessi.