Jesús Corona…¡transferible en Cruz Azul!. Chuy encabeza lista negra

Ciudad de México.- Jesús Corona finaliza su contrato el próximo verano, por lo que en estos meses se centró en tratar de hablar con la nueva directiva de Cruz Azul para saber si habría posibilidades de una renovación o no. ESPN reportó que el portero es transferible en la plantilla celeste, es decir, que la renovación no es factible.



Asimismo, Mediotiempo pudo saber que hasta hoy, Corona no se había sentado ni con Jaime Ordiales ni mucho menos la nueva cúpula para saber su futuro. Incluso, al estar aislado por el covid-19 desconoce lo que en la mesa se ha decidido.



La idea del portero es que una vez que se recuperara del virus, enfrentara la Liga de Campeones de Concacaf para después negociar su continuidad. Esto debido a que en caso de que no existiera un acuerdo entre el club y el guardameta, Chuy tendría que buscar en este mercado de invierno, pues para la Máquina no es conveniente dejarlo ir libre el próximo año.



Otro de los nombres que no seguirán con el equipo cementero el próximo año son Pablo Ceppelini que en el Guard1anes 2020 no sumó un solo minuto, Milton Caraglio que incluso terminó molesto y casi a los golpes tras la derrota ante Pumas el pasado domingo y Jonathan Borja que volverá a Ecuador como baja definitiva.