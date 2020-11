Jesús de 6 años no habla ni camina tras operación ‘sencilla’ en Chihuahua

Escuchar Nota

La vida de Jesús González, de apenas seis años, cambió para siempre debido a que por una complicación en una operación que había sido señalada como sencilla, sufrió de una parálisis cerebral, por lo que ahora no puede caminar ni hablar.Por su parte la Secretaría de Salud no ha dado una respuesta.Según narró la madre de Jesús, el pasado nueve de septiembre, pero era necesario aplicarle anestesia. Expuso que luego de las explicaciones que le dieron no vio mayores problemas, por lo que fue programado para el día siguiente. Comentó que su hijo platicó incluso con el personal médico., pero no le dieron opciones para que empezara su recuperación. “Desde entonces no me han recibido, no he podido ver al director del hospital”, mencionó.Añadió que regresó de nueva cuenta para preguntar por el tratamiento para apoyarlo, pero la respuesta fue que debía esperar a enero, ya que no había terapias debido a la pandemia del Covid-19.expuso. Ayer fue solicitada una postura de la Secretaría de Salud sobre este caso, pero no hubo una respuesta sobre el apoyo que se le está dando a Jesús.La situación de madre e hijo es crítica, ya que carecen de recursos para lo más esencial, por lo que ahora piden el apoyo de la sociedad.