Jesús Dueñas termina en el hospital por contusión cerebral

Reporte médico: @Jesusduenas29 sufre una contusión cerebral, quedando hospitalizado para su observación, siendo su pronóstico reservado a evolución. Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad @christusmx pic.twitter.com/yby55PSS1h — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 16 de mayo de 2019

Al término del partido de ida de las semifinales entre Monterrey y Tigres, Jesús Dueñas, jugador felino, fue hospitalizado por una contusión cerebral que tuvo durante el partido.Fue antes de que acabara la primera mitad, al minuto 42, cuando en una disputa de balón en el medio campo, Dorlan Pabón y Jesús Dueñas chocaron sus cabezas, el mexicano fue el más afectado al golpearse el lado derecho de su cráneo.El mediocampista de los Tigres se repuso tras el golpe y pudo acabar no solo el primer tiempo, si no todo el encuentro del clásico regio. Al finalizar el partido, fue trasladado en una ambulancia al hospital para hacerle análisis de lo acontecido.Mediante un comunicado en sus redes sociales, los Tigres confirmaron que su jugador fue diagnosticado con una contusión cerebral y que este día jueves estaría en observación para ver si evoluciona su golpe en la cabeza.El partido de vuelta entre Monterrey y Tigres será el día sábado a las 19 horas en el estadio Universitario, donde Rayados lleva la ventaja tras ganar uno a cero la ida y donde probablemente, Jesús Dueñas no vea acción en el partido.