Jesús Navarro; No busca ser ejemplo

Ciudad de México.- El cantautor mexicano Jesús Navarro, integrante del grupo Reik, aseguró que los compositores no son maestros ni mentores para educar, que esa tarea debe ser en el hogar.



Navarro promociona actualmente su tema Indeciso, perteneciente al género urbano, en el que colaboraron los autores colombianos J Balvin y Lalo Ebratt.



Al preguntarle sobre la polémica que producen las letras del género, Navarro respondió que son los padres quienes deben de hacerse cargo de la educación, “no es mi obligación enseñarle a la gente cómo debe comportarse y tampoco cómo debe de tratar a las mujeres”.

El cantante asumió que las canciones del género al que se ha incorporado recientemente no deben de verse desde una óptica negativa.



Sin embargo, hizo hincapié en la importancia del respeto y las acciones de la sociedad.

“Actualmente, el tema del trato hacia las mujeres es importante y creo que todos debemos hacer lo posible para que las próximas generaciones lo hagan mejor.



“Yo no quiero ser el ejemplo de nadie, yo quiero hacer música y que la gente la tome y la disfrute como quiera”, reiteró.



Respecto a la participación de numerosas mujeres en el clip que promociona la canción, el colombiano Lalo Ebratt, quien es parte de este nuevo proyecto musical, señaló que la idea es que ellos sean el atractivo para que la audiencia los escuche, no tanto las chicas.

Ebratt explicó que el collage es un tema que combina tres estilos vocales, pero que al final consiguen el objetivo de armar algo melódicamente atractivo.



Navarro añadió que sus recientes apariciones en el reggaetón forman parte de una nueva generación en la música.



Subrayó que gracias al género, numerosos intérpretes en español han logrado ser escuchados a nivel mundial, “eso demuestra que no hace falta cantar en inglés para que te conozcan en otros continentes”.



Acerca de las diferencias que existen entre los géneros musicales, Navarro dijo que actualmente el pop ha perdido relevancia en la industria musical.



A mí me tocó crecer cuando el pop era líder en México, cosa que ya no sucede, ha perdido relevancia. Era un ambiente más competitivo y ahora la industria se está transformando.

Comentó que entonces, al público hay que llegarle con otras expresiones musicales.