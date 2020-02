Jesús Ochoa provoca zafarrancho en la Casa del Actor

Escuchar Nota

"Aquí no vas hacer lo que haces en la ANDA, siéntate por favor, eres nuestro invitado", exclamó Ortiz de Pinedo desde el escenario, mientras los demás actores asistentes gritaban "¡Fuera Ochoa!".



"Mira Jesús Ochoa, tú eres actor y yo también, te voy a suplicar que respetes la Casa del Actor. Eres bienvenido. Como secretario general puedes mandar allá, en la ANDA, aquí no. Te suplico de la manera más atenta que tengas cordura y que no me estés retando, y que te calmes por favor. Si no, abandona la sala, es muy sencillo", continuó.



"Hemos convocado esta conferencia de prensa para aclarar varios puntos que no se han cumplido, así como unas manifestaciones públicas que con todo respeto el señor Ochoa ha declarado, fundamentalmente en un programa televisivo, 'Venga la Alegría'", dijo el abogado Javier Coello Trejo.



"Lamento mucho todo esto, no debió haber pasado, tal parece que vino a alborotar nuestra rueda de prensa, donde queremos informar lo que está pasando aquí. Parece que el cáncer que está en la ANDA quiso sabotear; asistió porque como actor tiene derecho", compartió el actor Eric del Castillo.



"Sencillamente no paga (la ANDA), recibe los reembolsos, los sella pero no los paga (Jesús Ochoa), porque dice que ésta factura no era buena", reveló.



En el marco de la conferencia de prensa que convocó el patronato del, quien asistió como actor invitado, provocó enfrentamientos con el abogado Javier Coello Trejo y Jorge Ortiz de Pinedo, evitando así dar a conocer la crisis financiera por la que pasa dicha institución, la cual protege a los histriones de la tercera edad.Ante la falta de recursos económicos, que la ANDA no ha otorgado desde 2018 a la Casa del Actor, se convocó a los medios, así como a huéspedes, en el auditorio del inmueble, fundado por Mario Moreno "Cantinflas"; pero no fue posible llevar a cabo la sesión, ya que mientras Jorge Ortiz de Pinedo presentaba a los demás integrantes, Ochoa interrumpía constantemente desde las butacas.A lo que Ochoa replicó: "yo no veo ese programa señor, no van a decir mentiras, no me van a sacar".Entre gritos que pedían la salida del recinto del secretario general de la ANDA, éste intentó subir al escenario del auditorio, pero le impidieron el paso, posteriormente decidió retirarse.Por su parte, el abogado Coello Trejo, explicó que se le debe a la Casa del Actor un monto de nueve millones de pesos, desde 2018.Hasta ahora, refiere el abogado, la Casa del Actor se mantiene gracias a donativos y ahorros por parte de la comunidad actoral.