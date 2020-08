Jesús Orta busca amparo tras orden de aprehensión

Escuchar Nota

“Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, el juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente. Por tanto, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos”, detalle el acuerdo.



El ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta, solicitó un amparo a una semana de la orden de aprehensión girada por un juez derivada de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) porEn listas judiciales no se precisa de manera pública el acto que el ex funcionario busca evitar que se ejecute en su contra, pero desde hace días el Ministerio Público Federal lo busca para aprehenderlo.Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal,, y dio cinco días al quejoso para que aclare el motivo de su demanda.La semana pasada, la (FGR) solicitó la aprehensión de 19 ex funcionarios de la Policía Federal, por el delito de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de las investigaciones por manejo irregular del presupuesto de seguridad pública.El 31 de julio, MILENIO publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública investigan la forma en que se emplearon más de 40 mil millones de pesos que se erogaron entre 2013 y 2018 por parte de dependencias de seguridad, incluidas la Segob, donde estaba adscrita la Policía Federal y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como la entonces Procuraduría General de la República y otros órganos para “misiones y objetivos confidenciales”.La FGR solicitó a un juez federal de control, con sede en Almoloya, Estado de México, la detención de Jesús Orta Martínez, ex secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, quien fue director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la pasada administración y secretario general en la Administración de Recursos de la Policía Federal entre diciembre de 2012 y mayo de 2014.