Jesús Ramírez: garantizar la seguridad, principal demanda de la gente

El Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, dijo que la principal demanda ciudadana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la de la inseguridad y la violencia, por lo que con la creación de la Guardia Nacional se podrá garantizar protección a la población."La principal preocupación de la gente es la inseguridad, y corresponde al gobierno federal dar respuesta a este propósito. Garantizar la seguridad en grandes regiones del país hoy viene a ser la principal demanda", dijo Jesús Ramírez en entrevista con Azucena Uresti, para Milenio Televisión.Precisó que a diferencia de la guerra contra el narcotráfico de otras administraciones, la Guardia Nacional tendrá otro enfoque, ya no será atacar directamente a las bandas delictivas, sino la de garantizar la seguridad de la población."Con la aprobación ya a partir de esta semana de la Guardia Nacional y de la reforma constitucional, este cuerpo va a establecer una estrategia territorial. Y para quienes hablaron de militarización, para quienes se preocuparon de este cuerpo policiaco con formación castrense que va a estar en las calles, es que el enfoque, a diferencia con la guerra contra el narcotráfico que era dirigido contra los narcos, ahora el enfoque de la Guardia Nacional será la protección de la gente."El enfoque va a ser garantizar los espacios públicos, la tranquilidad en las calles, la seguridad en las calles. La preocupación principal será garantizar la seguridad de la gente y no provocar más violencia, no como en otros años que ha causado un mar de muertos".Jesús Ramírez reconoció que los homicidios, secuestros y extorciones no han disminuido, por lo que es un tema prioritario en los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Sobre los recientes actos de violencia suscitados en Salamanca, Guanajuato, Jesús Ramírez señaló que estos son resultado de los operativos que las fuerzas federales realizan en la entidad y porque las bandas de criminales se disputan el control del negocio."Son resultado de esta operación de las fuerzas federales, están cercando a la economía del crimen y esto genera desesperación, y hay una disputa por el control de este negocio".Ramírez señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera está reduciendo el margen de maniobra de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, principal generador de violencia en el estado.— ¿Lo van a atrapar? —cuestionó Azucena Uresti en referencia a El Marro.— Seguramente se llegará a esa conclusión, señaló Jesús Ramírez.