Jill Biden: ¿quién es la nueva primera dama de EU?

"Para todos ustedes en todo el país, piensen en su profesor favorito, en el que les dio la confianza para creer en ustedes mismos. Ese es el tipo de primera dama que será Jill Biden", dijo el entonces candidato.



"Yo era estudiante de último año, y había estado saliendo con chicos que usaban jeans, zuecos y camiseta. Pero él vino a tocar la puerta vestido con un abrigo deportivo y mocasines, y pensé: 'Dios, esto nunca va a funcionar, ni en un millón de años'. ¡Era nueve años mayor que yo!", contó Jill en una entrevista con la revista Vogue en 2016.



"Pero fuimos a ver a 'Un hombre y una mujer' al cine en Filadelfia, y realmente nos llevamos bien", agregó sobre la primera cita de la pareja.



"No podía permitir que ellos [los hijos de Joe] perdieran a otra madre. Así que tenía que estar 100% segura", explicó.



"Creo que me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo", dijo Joe Biden sobre su esposa en una entrevista en agosto con la periodista Rita Braver, de la cadena CBS, socia de la BBC en EU.



"'¿Cómo conseguiste este numero?' Esas fueron las primeras palabras que le dije a Joe cuando me llamó de la nada un sábado de 1975. Esta noche estaré hablando en la Convención Demócrata. ¡Espero que sintonicen!", escribió Jill Biden antes de su participación en la Convención.



"Sé que si le confiamos esta nación a Joe, él hará por tu familia lo que hizo por la nuestra: unirnos y sacarnos adelante en momentos de necesidad, cumplir la promesa de Estados Unidos para todos nosotros", dijo durante su discurso.



"Enseñar no es lo que hago. Es lo que soy", tuiteó antes del discurso de la Convención.



"Esperaría que siguiera más el patrón de Michelle Obama, que se involucró en actividades políticas, pero en aquellas que eran más unificadoras que divisivas, como enfocarse en los veteranos, el bienestar infantil, pero no en tratar de que se aprobara un seguro de salud para todos o algo que fuera más político", comenta Johnson.



"Y si queremos sacar algo de su discurso de la Convención, es que la educación es un tema importante para ella, así que esperaríamos que se enfoque en esto durante su gestión", dice también.



"Tiene un doctorado en Educación y ha enseñado mucho tiempo en colegios comunitarios así que es especialmente defensora de estos colegios y de cómo les sirven a los estudiantes que de otra forma no accederían a educación superior", dijo la experta a BBC Mundo.



"Eso espero", respondió.



"¿En serio?", replicó Braver.

"Me encantaría. Si llegamos a la Casa Blanca, voy a seguir enseñando. Es importante, y quiero que la gente valore a los profesores y conozcan sus contribuciones y elevar la profesión", dijo Jill Biden.



"Si de verdad lo hace, será puramente simbólico porque puede tener un efecto más positivo desde su plataforma como primera dama", dijo el analista.



"También es muy activa en la prevención del cáncer de mama. Creo que también es probable que continúe con la iniciativa de Michelle Obama para promover la actividad física. Ella es una corredora, así que le interesan esos temas. Imagino que además seguirá trabajando para proveer servicios a los familiares de los veteranos", opinó Kedrowski.



"[Cuando era segunda dama] le pregunté a Beau en qué deberíamos estar trabajando Michelle y yo y me dijo 'en salud mental', así que necesitamos expandir los servicios de salud mental para los miembros de los servicios [militares]", dijo a CNN y agregó que las escuelas también necesitan lo mismo.



"Luego de ver durante ocho años a Michelle Obama, tiene una idea clara de las responsabilidades y retos de una primera dama", dijo el experto.



"Obama fue una primera dama muy exitosa y Jill Biden tiene el lujo de haberla visto de cerca, así que uno esperaría que emule muchas de las prácticas exitosas de su antecesora", añadió.



"Entiende el poder de una primera dama para promover causas", dice la experta.



"Y creo que Jill Biden tuvo una mejor relación, más cercana con Obama, que Barbara Bush con Nancy Reagan", señala.



La mayor de cinco hermanas, creció en Willow Grove, un suburbio de Filadelfia.Casada en segundas nupcias con su actual marido, antes estuvo cinco años casada con el exjugador de fútbol americano universitario Bill Stevenson.Conoció a Joe Biden después de que éste perdiera a su primera esposa y a su hija de 1 año en un accidente automovilístico en 1972. Sus hijos Beau y Hunter sobrevivieron al accidente.Jill cuenta que un hermano de Joe los presentó en 1975. En ese momento, él ya era senador por el estado de Delaware y ella todavía estaba en la universidad.Jill dijo también queLa pareja se casó en Nueva York en 1977. Su hija, Ashley, nació en 1981.Cuando dio su mensaje para respaldar la candidatura de su esposo,Pero su mensaje no solo buscaba promover a su esposo. El pronunciarlo desde un aula de clases fue un guiño a su larga carrera en la educación y un gesto simbólico de las preocupaciones que tendría como primera dama de EU.La maestray obtuvo un doctorado en educación en la Universidad de Delaware en 2007.En los años 80, enseñó inglés en un hospital psiquiátrico para adolescentes.Entre 1991 y 1993, enseñó inglés en la escuela secundaria pública Brandywine, de Delaware. Bush y segunda dama durante el gobierno de Ronald Reagan]".Entonces Johnson piensa queCon información de BBC Mundo