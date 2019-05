Jiménez pensaba volver al América

Raúl Jiménez reveló que tras su paso por el Atlético de Madrid y luego por Benfica, al no tener tanta participación, pasó por su mente volver a México para jugar con América en busca de minutos previo a la Copa del Mundo Rusia 2018.“El primer año estando en el Atlético de Madrid, pasaba el tiempo y no jugaba, era la primera vez que estaba solo, fuera de casa, entonces por ahí lo llegué a pensar, pero siempre seguí entrenando, seguí dando lo mejor de mí mismo para poder seguir acá en Europa”.“Ya estando en Benfica, hace un año por ahí, estaba contemplando la oportunidad de ir a préstamo, si se daba la oportunidad a México, al América, en ese momento lo llegué a pensar porque venía el Mundial, quería tener minutos de juego y ahí también pasó por mi mente, pero creo que las cosas se dieron como se tenían que dar”, dijo en una entrevista.El delantero del Wolverhampton confirmó que Las Águilas sí lo buscaron, pero que Benfica no quiso darle salida ya que peleaban por el título y él era un cambio que funcionaba para el equipo.