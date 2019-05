Jimmy Carter se recupera de cirugía de cadera tras caerse en su casa

El ex presidente estadunidense Jimmy Carter se recupera de una cirugía de cadera a la que fue sometido de urgencia después de una caída en su casa en Plains, Georgia, informó este lunes su fundación."Mientras salía a cazar pavos esta mañana, el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter se cayó en su casa en Plains, Georgia", señaló en un comunicado difundido en Twitter The Carter Center.Carter, de 94 años y el ex presidente más longevo de la historia estadunidense, se recupera y descansa "tranquilamente" de la intervención que le fue practicada en el centro médico Phoebe Sumter de Americus, Georgia."Su cirugía fue exitosa", agregó la nota, que precisa que su esposa, Rosalyn, lo acompaña."El presidente dice que su mayor preocupación es que la temporada de pavos termina esta semana y él no ha alcanzado su límite", bromeó el Carter Center en el comunicado.El actual presidente, Donald Trump, escribió en Twitter sobre la salud de Carter, quien gobernó de 1977-1981, y le deseó una pronta recuperación de su cadera y aseguró que el ex presidente "ha estado de tan buen humor", mencionando una conversación que tuvo con él en abril.Su mandato presidencial sólo duró cuatro años debido principalmente al impacto de la crisis de los rehenes estadunidenses de 1979 en Irán y, aunque los más conservadores siguen criticando su gestión, el líder demócrata siguió influyendo en la vida política del país desde una perspectiva progresista.En 2015, la salud de Carter empezó a debilitarse cuando anunció que tenía cuatro tumores cerebrales, pero después de seis meses de radioterapia y medicamentos experimentales, aseguró que había concluido con éxito su tratamiento para el cáncer.Carter, que consiguió el Nobel de la Paz en 2002, se mantiene notablemente activo y en octubre tiene previsto participar en un proyecto de construcción de viviendas para personas de pocos recursos con la organización Habitat for Humanity en Nashville, Tennessee.Desde el Carter Center, ha impulsado avances en materia de observación de elecciones, derechos humanos y salud pública en todo el mundo.El ex presidente ha escrito una veintena de libros desde que dejó la Casa Blanca, además de dar catequesis cada semana en una iglesia baptista en su localidad natal de Plains, en Georgia.