JLo le rinde tributo a Selena en su tour It´s My Party

Jennifer López sorprendió a sus fan cuando hizo un tributo a Selena durante un show de su gira “It´s My Party”. Su espectáculo incluye tributos a diversos artistas que la han inspirado entre ellos “La Reina del Tex-Mex”, Selena.“Jenny From the Block” ha llevado su presentación a lo largo de Estados Unidos, fue en el estado de Texas donde decidió darle a sus fans un regalo especial cantando “Si una vez”, con el que conquistó los corazones de sus asistentes.Los Fans de “La Diva del Bonx” no duraron en elogiar su espectáculo. Cabe mencionar que dentro de los asistentes se encontraban los hermanos Quintanilla, Suzette y A.B Quintanilla.Si vamos un poquito al pasado, recordaremos que en 1993 J.Lo interpretó a la cantante Selena en una película que significó su gran salto a la fama, lo que la llevó a dedicarse al cine hasta 1999.