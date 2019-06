Joao Amaral desmiente participación en accidente

El jugador de Leones Negros, Joao Amaral, desmintió este domingo las versiones que lo ponían como culpable de un accidente automovilístico que dejó dos muertos en Zapopan, Jalisco.A través de un video difundido en redes sociales el jugador aseguró que no tuvo nada que ver en el accidente y dijo que estaba bien"¡Hola, amigos! Soy Joao Amaral, jugador de Leones Negros, nada más para aclarar que no tuve nada que ver con el lamentable accidente de hoy 23 de junio. Reitero a mi familia, afición y amigos que estoy muy bien, gracias y saludos", dijo el futbolista del Ascenso MX a través de un video publicado por el club.Medios nacionales aseguraron que Joao Maleck fue el futbolista que estuvo involucrado en el percance e incluso publicaron imágenes en las que se le puede ver en un antro previo a lo sucedido y según los primeros reportes, éste se encontraba a disposición del Ministerio Público hasta que se determinara su situación legal.Jalisco.- El jugador de Leones Negros, Joao Amaral, desmintió este domingo las versiones que lo ponían como culpable de un accidente automovilístico que dejó dos muertos en Zapopan, Jalisco. A través de un video difundido en redes sociales el jugador aseguró que no tuvo nada que ver en el accidente y dijo que estaba bien "¡Hola, amigos! Soy Joao Amaral, jugador de Leones Negros, nada más para aclarar que no tuve nada que ver con el lamentable accidente de hoy 23 de junio. Reitero a mi familia, afición y amigos que estoy muy bien, gracias y saludos", dijo el futbolista del Ascenso MX a través de un video publicado por el club.Con información de ABC Noticias