Joao Maleck da positivo en prueba de etanol tras accidente

Este martes se realiza la audiencia de control de detención de Joao Maleck, presunto responsable de la muerte de dos personas en un accidente vial, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, al señalar que el futbolista fue trasladado al reclusorio preventivo -de Puente Grande-.La dependencia pidió -la víspera- al juez de Control y Oralidad, la audiencia por el delito de homicidio a título de culpa grave y daño a las cosas contra Joao “N”, por su probable responsabilidad en el fallecimiento de la pareja durante hechos ocurridos el domingo, en avenida Tepeyac y calle Playa de Hornos, en Zapopan.De acuerdo al dictamen de causalidad vial y daños realizado tras el incidente, se determinó que Maleck, al desplazarse en avenida Tepeyac y acercarse a un reductor de velocidad no detuvo su unidad a tiempo, ocasionando que ésta impactara contra el auto sedán en que viajaba la pareja.Se indicó, además, que el automóvil cupé en el que iban las dos personas se movilizaba a una velocidad no menor a 35 Km/h, mientras el deportivo al momento del choque circulaba a una velocidad no menor de los 70.73 km por hora.Adicionalmente, en la prueba de etanol (alcohol etílico), el resultado de los peritajes fue positivo en una proporción de 50 miligramos por 100 mililitros de orina, mientras que el resultado de sangre resulto negativo.Además, la asesoría jurídica de la familia proporcionó al Ministerio Público un video en el que se ve el momento del incidente, el cual será integrado a la carpeta de investigación y el cual ayudó a determinar las posibles agravantes en el suceso.Cabe mencionar que el Ministerio Público se encuentra aún en la búsqueda de otros datos de prueba que ayuden a corroborar la responsabilidad del mencionado conductor.