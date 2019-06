Joao Maleck no seguirá en el Sevilla Atlético

El delantero mexicano Joao Maleck no continuará en el Sevilla Atlético la próxima temporada tras el accidente que lo involucró con la muerte de un matrimonio en Guadalajara, Jalisco, el pasado fin de semana.Según el responsable de prensa de la entidad, Juan Ramón Morales, la noticia ha impactado dentro del club sevillista, pero independientemente del suceso, la decisión sobre la marcha del jugador sería al finalizar contrato este 30 de junio.“El jugador tiene que tener en cuenta que estaba cedido en préstamo del Santos y no va a seguir en el Sevilla”, dijo a Univisión Deportes.Añadió que “la información que tenemos es toda la que llega desde México, como es también el móvil que tenía aquí no está operativo y con el accidente está muy liado y con las detenciones, aquí en el club, como el futbolista no es propiedad nuestra, en el Sevilla no va a seguir”.Joao Maleck, de 20 años de edad, llegó en septiembre del año pasado a la filial de Segunda B del Sevilla FC en calidad de préstamo, con carta del Santos Laguna. El ariete venía procedente del Porto B y su contrato con los andaluces no será renovadoDurante la temporada 2018/19 con los blanquirrojos, el joven jalisciense sólo vio actividad en tres encuentros sumando la cantidad de 30 minutos.Con información de Televisa Deportes