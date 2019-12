Joao Maleck pasará cuatro meses más en prisión preventiva

Ciudad de México.- El plazo inicial como medida cautelar que se le impuso al futbolista Joao Maleck el pasado 28 de junio venció, pero al persistir el riesgo de evasión, el Juez Segundo de Control y Oralidad del Estado de Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, resolvió que permanezca cuatro meses más en prisión preventiva justificada para luego darse la sentencia definitiva.



El exjugador del Santos Laguna fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo y daño en las cosas en agravio de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, quienes fallecieron el 23 de junio, cuando Maleck impactó su vehículo con el auto de la pareja de recién casados.



"Prevalecen las mismas condiciones, no han variado, (y por tanto), se mantiene en prisión preventiva”, según Rodríguez Velarde.



Este sábado se tenía previsto que en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito I en Puente Grande, se realizara una audiencia, pero esto no fue realizado.



Javier Alberto García González, abogado del jugador, no descartó impugnar la resolución, ya que esta no se dio a conocer mediante una audiencia.



El representante legal del futbolista confirmó que ninguno de los familiares han otorgado el perdón legal a su cliente. Este abogado recordó que Maleck nunca ha negado su responsabilidad en el percance.



Por su parte, el abogado José de Jesús López Lucano, abogado de Martha Álvarez Ugena, madre de María Fernanda Peña, explicó que el Juez de Control dictó el acuerdo para extender la prisión preventiva de Maleck a solicitud del Ministerio Público y con fecha del 24 de diciembre.



"Lo anterior fue porque se le venció el plazo que se le había dictado de prisión preventiva de seis meses dentro de la audiencia inicial", explicó López Lucano.



Este último agregó que en una audiencia del 13 de diciembre se discutieron las condiciones para revisar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando el Juez determinó no llevar a cabo otra audiencia para lo mismo que se determinó este 24 de diciembre.



Además, mencionó que lo siguiente será esperar la fecha para la realización de la audiencia intermedia.