Joaquin Phoenix llama River a su primer hijo en honor a su hermano fallecido

Aunque la pareja aún no se ha pronunciado acerca del feliz acontecimiento, todo apunta a queEl encargado de revelar la noticia ha sido el director de cineen el marco del festival de cine de Zurich, durante una sesión de preguntas con el público que tuvo lugar este fin de semana después de la proyección de su película “Gunda”, en la que el famoso actor aparece acreditado como productor ejecutivo.La llegada al mundo del bebé habría sido la razón por la que él no acudió a promocionar el proyecto en persona.Según ha explicado Kossakovsky,El actor ganador del premio Oscar habría llamado a su primogénito igual que su malogrado hermano,a las puertas del club nocturno The Viper Room, propiedad de Johnny Depp.La noche de su muerte, River -que ya se había convertido por aquel entonces en una de las estrellas más prometedoras de su generación-Según los relatos que circulan sobre esa trágica velada,, aunque desgraciadamente cuando llegaron los servicios de emergencia ya era demasiado tarde y River fue declarado muerto en el hospital.