Joe Biden designará a Merrick Garland como secretario de Justicia de EU

Washington.- El presidente electo Joe Biden confirmó que designará al jurista Merrick Garland, como secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos.



Los republicanos hace cinco años le negaron un puesto en la Corte Suprema y ahora Garland, juez de la Corte de Apelaciones, es reconocido como un liberal moderado y no está alineado con ningún partido político.



Al seleccionar a Garland, Biden opta por un juez experimentado que ocupó altos cargos en el Departamento de Justicia hace décadas, incluyendo la supervisión del proceso por el ataque de 1995 en Oklahoma City.



La decisión forzará a los senadores republicanos a lidiar con la nominación de alguien a quien rechazaron en 2017, negándose a siquiera realizar audiencias cuando ocurrió una vacante en la Corte Suprema, pero Biden pudiera estar apostando a las credenciales y la reputación de Garland de moderación para asegurar la confirmación.



Se espera que Biden anuncie la nominación de Gafland, junto con las de otros altos funcionarios del departamento, incluyendo la de la ex asesora de seguridad nacional Lisa Monaco como subsecretaria de Justicia y la de Vanita Gupta, exjefa de la división de derechos civiles, como secretaria adjunta.



Nombrará además a una asistente de secretario de justicia para derechos cívicos, Kresten Clarke, fundadora del grupo de activismo Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.



Garland fue seleccionado de un grupo de finalistas que incluyó al senador de Alabama Doug Jones y la ex subsecretaria de justicia Sally Yates.





Con información de AFP y AP