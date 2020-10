Joe Biden envía fuerte mensaje a Donald Trump tras ser dado de alta

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Estados Unidos.- El candidato presidencial demócrata Joe Biden ofreció sus continuas "oraciones" por la recuperación de Donald Trump y la primera dama Melania Trump del Covid-19, pero amonestó al presidente a "escuchar a los científicos" y "apoyar las máscaras" para ayudar a detener la marea del coronavirus. en los EE.UU.



'Permítanme decir también en la parte superior, mis oraciones continúan estando con el presidente y la Primera Dama por su salud y seguridad. Yo, como tantas familias estadounidenses que están lidiando con Covid-19, me alegré de ver al presidente hablando y grabando videos durante el fin de semana, dijo Biden.



El exvicepresidente demócrata usó una máscara mientras habló el lunes, una desviación de su protocolo anterior de usar una mascarilla hasta el micrófono en los eventos de campaña, pero quitársela durante sus discursos.



“Ahora que está ocupado twitteando mensajes de campaña, le pediría que haga esto: escuche a los científicos.



Apoye [usando] máscaras. Apoyar mandatos a nivel nacional. Exigir máscaras en todas las instalaciones de edificios federales y en viajes interestatales. Inste a todos los gobernadores a hacer lo mismo. Sabemos que salva vidas ”, dijo Biden.



Biden, hablando en la Pequeña Habana de Miami el lunes, señaló que Covid-19 ha afectado gravemente a los latinos estadounidenses: el 37 por ciento de los estadounidenses que han muerto a causa del virus son hispanos, superando con creces su proporción de la población estadounidense, dijo.









“Esta pandemia nos acaba de ayudar a quitarnos las anteojeras en este país y lo injusto que son tantas cosas. La gente ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora de que lo había visto ”, dijo.



A medida que continúan aumentando los casos de coronavirus en la Casa Blanca, Trump anunció a través de Twitter que dejaría el Centro Médico Walter Reed a las 6.30 pm del lunes.



En lugar de instar a los estadounidenses a tomar más precauciones, como usar máscaras, como algunos sospechaban que podría hacer, el presidente dijo que se sentía "realmente bien" y una vez más restó importancia a la amenaza de la enfermedad que ha matado a más de 200,000 estadounidenses en el curso. de ocho meses.



"No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años! " escribió el presidente en su cuenta de Twitter el lunes.



El médico militar de Trump dijo que regresará a la Casa Blanca a pesar de que "puede que todavía no esté completamente fuera de peligro" y que seguirá recibiendo poderosos medicamentos una vez que regrese a la mansión ejecutiva.







Con información de Debate