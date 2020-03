Joe Biden gana Florida y acaricia la candidatura

Escuchar Nota

Miami, EU.- El ex vicepresidente Joe Biden, se llevó ayer la mayoría de los delegados en juego en las primarias demócratas de Florida e Illinois, en una jornada con pocos votantes por la crisis del coronavirus en Estados Unidos.



Como lo habían anticipado las encuestas, la opción moderada de Biden se impuso en Florida, el premio mayor, a la del senador socialista Bernie Sanders, por un 61% frente a un 23%, según las proyecciones sobre los votos.



Biden se lleva así buena parte de los 219 delegados del Estado del Sol, como también de Illinois (con 155 delegados), donde obtuvo un 58% de los votos frente al 37% de Sanders, según los conteos preliminares.



En Arizona, otro estado donde este martes se celebraron primarias y donde aún no había datos por la diferencia horaria, estaban en juego 67.



RIVAL



Con unas primarias que van por la mitad del camino, Biden sigue allanando el terreno a la nominación para enfrentar al republicano Donald Trump en las presidenciales del 3 de noviembre.



Biden le lleva más de 6 puntos de ventaja al actual Presidente en los sondeos de opinión.



El ex vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y el senador por Vermont llegaron a las primarias de este martes tras el inusual debate celebrado el domingo pasado, sin público por el coronavirus, y el primero con solo dos participantes.



También vacíos estuvieron los puestos de votación, a los que llegaron pocos electores por temor al contagio del coronavirus, y donde los desinfectantes, los guantes, algunas máscaras y la ausencia de aglomeraciones marcaron la jornada.



En Florida, antes de votar los electores levantaron las manos y un voluntario les aplicó el desinfectante.



Ayer además quedaron pendientes los 136 delegados de Ohio, que también tenía previsto sus primarias, pero que fueron canceladas debido a la pandemia del Covid-19.



El demócrata moderado superó con Florida los mil delegados, mientras, que el socialista Sanders sumará menos a su cuenta de 745 delegados.



En un breve mensaje, sin tono victorioso, Biden se refirió principalmente a la urgencia de detener el coronavirus, al señalar que “abordar esta epidemia es una emergencia nacional similar a pelear una guerra".