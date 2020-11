Joe Biden gana también Nevada, según proyecciones de los medios

Escuchar Nota

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se impuso también en el estado de Nevada, con lo que amplía su margen en el Colegio Electoral y confirma el creciente peso demócrata en los estados del suroeste del país.



Según las proyecciones de las televisiones estadounidenses CNN, Fox News y NBC, Biden se impuso con el 49.9 por ciento de los votos frente los 47.9 por ciento de su rival y actual mandatario, el republicano Donald Trump con el 90 por ciento de los votos escrutados.



Nevada otorga seis votos en el colegio electoral, y previamente Biden había sido proyectado como ganador en Pensilvania, lo que le dio inmediatamente la victoria al superar la cifra mágica de 270 electores.



El estado del suroeste de EU, conocido sobre todo por su gran ciudad Las Vegas, se había convertido en uno de los estados clave, y en 2016 la aspirante demócrata Hillary Clinton se impuso por un estrecho margen.



Por ello, los republicanos lo habían marcado como uno de los posibles estados que podrían volver a caer del lado republicano, sin embargo Biden logró mantener la victoria de cuatro años atrás.



Nevada, con 2.9 millones de habitantes, cuenta con un amplio porcentaje de población latina, cercano al 30 por ciento.



El candidato demócrata aventaja así a Trump por 290 delegados a 214 y al superar la mitad de los 538 votos del Colegio Electoral más uno es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, según las proyecciones de los principales medios estadounidense



