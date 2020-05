Joe Biden reaparece en público con cubrebocas y Trump lo critica

Escuchar Nota

SOMBER SALUTE: Former Vice President and presumptive Democratic nominee Joe Biden left home for the first time in roughly two months, joined by his wife to lay a wreath in honor of fallen service members at Delaware Memorial Bridge Veteran’s Memorial Park. https://t.co/8SnvugRakh pic.twitter.com/phRkfZCB92 — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 25, 2020

To all the members of our military and our military families, especially those who have lost their service member, thank you. We owe you. We can never lessen the magnitude of your loss, but this I can promise you: we will never forget. #MemorialDay pic.twitter.com/b5vDrYiPL5 — Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2020

"El dormilón Joe Biden (principalmente sus representantes) se volvió loco cuando prohibí, a fines de enero, que vinieran personas de China. Me llamó ‘xenófobo’ y luego se volvió igualmente ‘loco’ cuando dejamos entrar a 44 mil personas -hasta que le dijeron que eran ciudadanos estadounidenses que regresaban a casa”, escribió el gobernante.

Sleepy Joe Biden (mostly his reps.) went crazy when I banned, in late January, people coming in from China. He called me “xenophobic” & then went equally “nuts” when we let in 44,000 people - until he was told they were American citizens coming home. He later apologized! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

"Estaba dormido al volante -agregó- Les dio TODO lo que querían, incluidos acuerdos comerciales engañosos. ¡Lo estoy recuperando todo!”.

Nobody in 50 years has been WEAKER on China than Sleepy Joe Biden. He was asleep at the wheel. He gave them EVERYTHING they wanted, including rip-off Trade Deals. I am getting it all back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

El virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente, a quienes se recuerda en este(Memorial Day) en el país, y poco después fue blanco de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que no aludió al tema de la máscara, que él se niega a usar en público.Vestido de negro y acompañado de su esposa, Jill Biden, el líder demócrata dejó una, en la que se convirtió en su primera aparición en público desde marzo pasado.Biden y su esposa lucían máscaras negras, así como el personal asignado a su seguridad,"Nunca olviden los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres”, dijo Biden, según destacaron medios locales, cuyoDesde el pasado 10 de marzo, Biden y su entonces contendiente por la, el senador izquierdista Bernie Sanders, cancelaron los mítines que tenían previsto para atender las recomendaciones deEstados Unidos contabiliza más de 1.6 millones de casos confirmados de Covid-19 y unas 98 mil muertes a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.El exvicepresidente, quien es el único candidato demócrata tras el retiro de sus rivales, quienes han apoyado su postulación, ha desarrollado suEl diario The New York Times se refirió a un comunicado emitido por la campaña de Biden, en el que destacaban que, pero que no precisaba los planes futuros del exfuncionario.Horas después, el presidente Trump publicó un par de mensajes en su cuenta de Twitter en los que criticaba a Biden.Trump dijo además queBiden quedó envuelto el pasado viernes en unadespués de que sugiriera queEl exvicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 hizo este comentario durante una entrevista en el programa de radio, popular entre la comunidad negra y presentado porHoras después de su comentario y cuando ya había estallado la polémica,