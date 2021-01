Joe Biden se apoya en su fe católica para tratar de unir a EU

Escuchar Nota

"Su fe motiva su atención a los pobres, los inmigrantes y a quienes la sociedad ignora", explica a la AFP Martyn Oliver, especialista en religiones de la American University. "Muchos estadounidenses que no votaron por él también van a beneficiarse" de las reformas, añade.

o, pero sus convicciones religiosas podrían no ser suficientes para conseguir la unión sagrada en torno al presidente de, después de John F. Kennedy el día de su muerte, a consecuencia de un tumor cerebral, en 2015.El jueves,asistiendo a un oficio religioso virtual., celebrada en una pequeña iglesia, cuando se encuentra en su feudo de Wilmington, en Delaware. Orgulloso de sus raíces irlandesas, afirma que, que preconiza la humildad y la verdad., prometiendo librar una "batalla por el alma" de Estados Unidos tras los años de Trump.El miércoles,encuadernada en cuero que posee su familia desde hace 128 años.Después,y pidió que los estadounidenses no se consideren mutuamente ""."Hoy, en este día de enero, toda mi alma está dedicada a esto: volver a unir a Estados Unidos", aseguró. También observó un momento de oración silenciosa en memoria de lasAntes de su investidura, esa misma mañana había asistido a una misa en compañía de responsables republicanos y demócratas del Congreso, como símbolo de pacificación.Pero los evangelistas protestantes blancos, que votaron masivamente por, "deberían continuar oponiéndose al gobierno de Biden, quizás en parte porque es católico", subraya Oliver."Hay una posibilidad real de moderación y de compromiso, pero el nivel actual de amargura partidista podría hacer esta vía muy difícil", estima, experto del Centro de ética y de política pública, un grupo de reflexión cristiano conservador.", añade, en un texto publicado el jueves.Con una mayoría frágil en el Congreso, el presidente demócrata de 78 años deberá aglutinar más allá de su partido y, al tiempo que algunas de sus reformas tampoco contentan a sus correligionarios católicos.para defender la justicia social, económica y racial. Y puede resultar también liberal en varias cuestiones sociales muy divisoras.Contrario a la pena de muerte,y nombró en su gobierno a homosexuales y persona transgénero.Al mismo tiempo, apoya el fallo de la Suprema Corte en 1973 en el caso Roe v. Wade, que, socavado durante el mandato de Trump. Prometió perpetuarlo empujando al Congreso a inscribirlo en la ley.Igualmente, prometió anular la decisión de su predecesor de privar de fondos públicos a las organizaciones que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, una decisión que no gusta entre la jerarquía católica.El presidente de la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos,"que comprende (...) la importancia de la fe". Pero denunció también políticas del demócrata "que harían avanzar al mal y amenazarían la vida y la dignidad humanas, en temas como el aborto, la contracepción, el matrimonio y el género".Esta declaración contrastó con losy tampoco parece representar la unanimidad del clero de Estados Unidos, de acuerdo a la reacción del arzobispo de Chicago, quien afirmó que se trataba de un mensaje "" que había "sorprendido a muchos obispos".