Joe Biden se reunirá con la familia de George Floyd

Washington.- El candidato presidencial demócrata Joe Biden viajará a Houston el lunes y se reunirá con la familia de George Floyd, dos semanas después de que la muerte de este hombre afroamericano bajo custodia policial desencadenó protestas en todo Estados Unidos por las injusticias raciales, dijeron dos asesores de alto nivel.



Se espera que Biden ofrezca sus condolencias a los parientes de Floyd y grabe un mensaje de video para el servicio fúnebre de Floyd, que se realizará después en Houston, dijeron los colaboradores.



No se espera que asista al servicio para evitar cualquier perturbación a los deudos que podrían causar los agentes del Servicio Secreto que lo protegen.



Floyd murió después de que un policía blanco se arrodilló sobre su cuello durante varios minutos, incluso después de que se había quejado de que no podía respirar y parecía perder el conocimiento.



El incidente fue grabado en video, desencadenando masivas manifestaciones callejeras que se han extendido por Estados Unidos y por todo el mundo.



Biden ha criticado al Presidente Donald Trump en los últimos días por su respuesta a las protestas, que han sido en gran parte pacíficas, pero que en ocasiones han provocado violentos enfrentamientos y daños a la propiedad.



Trump, un republicano, ha pedido a las autoridades que tomen medidas enérgicas contra los manifestantes.



CAMPAÑA AFECTADA POR PANDEMIA



El viaje a Texas ocurre cuando el personal de Biden se enfrenta a los problemas de cómo hacer campaña de forma segura en medio de la actual pandemia de coronavirus.



Desde que comenzaron los cierres generalizados esta primavera, Biden sólo ha salido de su casa en Delaware un par de veces, pero no ha viajado más allá de Filadelfia.



Biden, exvicepresidente del gobierno de Barack Obama (2007-2016), es a menudo elogiado por sus seguidores por su capacidad para ofrecer consuelo a los que están de luto; su primera esposa y su hija pequeña murieron en un accidente automovilístico, y su hijo Beau murió de cáncer cerebral.