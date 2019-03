Joe Jonas revela que se casará con Sophie Turner

Los Jonas Brothers tienen por delante unas semanas muy ocupadas con la promoción de su sencillo Sucker, su primer disco con material inédito en seis años y el documental que han grabado para Amazon acerca de su infancia y su ascenso a la fama como estrellas Disney.Sin embargo, este verano les tocará despejar sus agendas para hacer hueco a un importante acontecimiento familiar, el enlace de Joe Jonas con la actriz de Game of Thrones Sophie Turner.La joven pareja por fin ha puesto una fecha para su gran día e incluso han elegido un lugar para la celebración: el país natal de la novia."Nos vamos a casar este año, y vamos a tener una boda de verano. Me hace mucha ilusión y va a ser muy divertida", reveló Joe en el programa de James Corden."Toda su familia es de Inglaterra y pensaba que por primera vez emparentaría con personas que me hicieran convertirme en un fanático del fútbol y que me ayudarían a encontrar mi equipo. Y resulta que a nadie en su familia le gusta el fútbol, solo el rugby", explicó el cantante para justificar uno de los eventos que se incluirá en las celebraciones de su boda: un partido de rugby y otro de fútbol que enfrentarán a los invitados de cada uno de los novios."Si todos mis padrinos aparecen el día clave con ojos morados y brazos rotos, me sentiré muy orgulloso".A la hora de buscar inspiración de cara a los preparativos de un momento tan especial, Joe y Sophie se han fijado en el reciente paso por el altar del joven Nick y su esposa Priyanka Chopra para tomar nota de las ideas que les gustaron y las que no piensan replicar."He tomado nota principalmente de cosas que no hacer. Los dos, Nick y Kevin, tuvieron unas bodas preciosas; las 18 de Nick estuvieron genial. En el caso de Kevin, hubo una tormenta de nieve ese mismo día, lo cual fue fantástico, pero a lo mejor sería buena idea no casarse en diciembre. A ver, Nick tuvo unas cuantas, pero creo que nosotros nos limitaremos a una y ya está", ha concluido.