Joey, el spin-off de Friends que protagonizó que fue un rotundo fracaso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sin duda, Friends es una de las series más icónicas que se estrenó en la década de 1990, tal fue su éxito que es considerada un clásico de la televisión que todos los fans recuerdan con gran nostalgia, sobre todo por la auténtica e inquebrantable amistad de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) y Ross (David Schwimmer).



Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin y, en mayo de 2004, se emitió el último capítulo. El final de Friends dejó un hueco entre los fans que la cadena NBC trató de llenar con una serie cuyo protagonista fue el despistado Joey Tribbiani.



Este spin-off prometía traer de regreso capítulos anecdóticos de un grupo de jóvenes, pero tal parece que la serie no cumplió con las expectativas.







Se estrenó tan solo unos meses después del final de Friends. Si bien no contó con los seis jóvenes neoyorquinos que se habían ganado el cariño del público, sí contaba con el personaje más popular de la serie.



La trama seguía la vida de Joey, quien tras despedirse de sus amigos dejó Nueva York para vivir en Los Ángeles, donde se reúne con su hermana y su sobrino, de 20 años, quien resulta ser todo un genio e, incluso, su mejor amigo.



Además de Matt LeBlanc, al elenco se sumaron Drea de Matteo (Los Soprano), Paulo Costanzo, Andrea Anders, Jennifer Coolidge y Adam Goldberg.



Joey no consiguió buenos índices de audiencia, y a pesar de ello, la cadena de televisión decidió renovar la serie para una segunda temporada, tras un rotundo fracaso finalmente fue cancelada, incluso algunos de los últimos capítulos nunca se emitieron.