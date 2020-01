John Cena espera lo recuerden como superestrella de WWE

Ciudad de México.- Actualmente John Cena es uno de los referentes de WWE y aunque lleva bastante tiempo alejado de la empresa con pequeñas apariciones, espera que se le siga recordando por lo hecho en la compañía.



John Cena siente que sus mejores años ya pasaron, y actualmente el elenco de la empresa está muy por encima de lo que el puede ofrecer sobre el ring.



"Hoy en día no puedo rendir luchísticamente como el roster actual de WWE porque soy un poco mayor. Además tengo estas oportunidades geniales para hacer otras cosas", comentó en entrevista para Belfast Telegraph.



Actualmente The Marine se encuentra probando suerte en Hollywood y ha realizado varias películas, por lo que busca mantenerse realizando ese trabajo por bastante tiempo.



"Estoy tratando de traer la lucha libre y la actuación conmigo, para que todos podamos estar involucrados en una conversación de película o sobre WrestleMania".



Además se mostró contento con lo que significa para WWE, ya que lo hecho en la empresa es la principal razón por lo que la gente lo identifica en la actualidad.



"99 de cada 100 veces que se acercan a saludarme me dicen 'te ví en WWE cuando era niño' nunca me canso de escucharlo, dicen que impacté en sus vidas, que soy especial para ellos, es la mejor muestra de afecto que uno puede recibir".



Aunque el retiro de John Cena de la lucha libre todavía no es oficial, el gladiador parece que ya tiene en mente despedirse pronto y ser recordado por todo lo que consiguió en la empresa de la familia McMahon.



Con información de Medio Tiempo