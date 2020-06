John Elway apoya a jugadores que luchan contra racismo

Escuchar Nota

“Pasé la última semana escuchando y aprendiendo de los jugadores y entrenadores de nuestro equipo. Lo que escuché de los jugadores en particular, y observar la forma en que lideran durante este tiempo de necesidad, me ha movido”.

After a lot of listening, I wanted to share some of my thoughts and felt it was time to join this important conversation. pic.twitter.com/2ncnFvmq33 — John Elway (@johnelway) June 6, 2020

“Siempre pensé que desde que crecí en un vestuario, sabía todo lo que había que saber sobre la comprensión de compañeros de equipo de diferentes orígenes y estilos de vida. Me he dado cuenta de que no podría haber estado más equivocado”.

This is a time of self-reflection for all – the NFL is no exception. We stand with the black community because Black Lives Matter. pic.twitter.com/RtIdcEhj5w — NFL (@NFL) June 4, 2020

“Escuchar a los jugadores y leer sus redes sociales, la fuerza que han demostrado y las experiencias que han compartido ha sido poderosa, me ha impactado. Me doy cuenta de que tengo un largo camino por recorrer, pero seguiré escuchando y aprendiendo. Esa es la única manera de crecer. “Realmente creo en muchas de las conversaciones difíciles que están teniendo lugar alrededor de nuestro equipo, liga y país”.

“La forma en que los jugadores amplifican las voces que necesitan ser escuchadas es más importante que nunca. Los apoyo totalmente usando su plataforma e influencia de una manera positiva para crear un cambio”.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv — NFL (@NFL) June 5, 2020

“Recientemente, todos hemos escuchado a la gente decir que el deporte puede ser una distracción muy necesaria durante un momento tan desafiante. Sé que los jugadores, nuestro equipo y la liga, pueden ser mucho más que eso. Todos podemos ser parte de la solución”.



“También entiendo que mi voz debe ser parte de esta conversación. No me voy a quedar al margen. Todos tienen la responsabilidad de ayudar a quienes están sufriendo. Me uno a los jugadores, entrenadores y nuestra organización para hablar en contra del racismo, la brutalidad policial y cualquier injusticia en la comunidad negra", señaló.

Enough is enough.



It's time for change. pic.twitter.com/AS7wP9qz2x — Green Bay Packers (@packers) June 4, 2020

