John Legend anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo disco

La escribí el año pasado, antes de que ninguno de nosotros pudiera imaginar en qué se convertiría el 2020. El mensaje es que el amor puede ayudar a llevarnos a través de estos tiempos oscuros y la música puede traernos alegría e inspiración”.

- El cantautor estadounidensedel que se desprende el sencillo del mismo nombre que lanzó en abril.Legend, concierto digital para ayudar en la lucha contra el COVID-19.En ese momento, señaló que la canciónla resistencia y la esperanza.El cantantedespués de lanzar el videoclip oficial de la canción “Bigger love”.Tras la publicación de Get Lifted, (2004); Once again, (2006); Evolver, (2008); Love in the future, (2013); Darkness and Light, (2016) y A legendary Christmas (2018), llega Bigger love, el séptimo álbum de John Legend.