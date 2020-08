¿Johnny Depp como el Joker en The Batman?

Escuchar Nota

"Tal vez en la 2,,,o en la 3", agregó como descripción.



en el universo creado por Matt Reeves, por lo que el famoso artista Bosslogic se unió al movimiento y creó una imagen de cómo se podría ver el actor estadounidense caracterizado como el némesis del Caballero Nocturno.El australiano dejó ver a un Joker oscuro con tonos rojos, al más puro estilo que el Batman de Robert Pattinson, mientras la lluvia cae sobre él., junto a la frase "El comienzo de una nueva broma".Fue en junio del 2020 cuando comenzaron los rumores acerca de que el director de cintas como "El planeta de los simios: confrontación" y "Déjame Entrar" ya tenía en mente a Joker y Bane para protagonizar una trilogía del Caballero de la Noche.De acuerdo al sitio The Direct,El pasado 22 de agosto se estrenó el primer trailer de The Batman, cinta donde se verán los primeros años de Bruce Wayne como el protector de Gotham City mientras enfrenta las amenazas de The Riddler, Penguin y Catwoman.El estreno de la nueva entrega de Batman está programado para el 1 de octubre del 2021 y contará con las actuaciones de Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, John Turturro, Jeffrey Wright y Andy Serkins.