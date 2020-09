Johnny Depp pide retrasar juicio contra Amber Heard por película

Escuchar Nota

De acuerdo a Variety, la solicitud del actor que interpreta a Gellert Grindelwald menciona: "Cuando el Tribunal fijó la fecha actual del juicio, el Sr. Depp sabía que Warner Bros. planeaba filmar 'Animales Fantásticos 3' en Londres mucho antes del 11 de enero del 2021. El COVID-19 interrumpió los planes del estudio, provocando aplazamientos en varias ocasiones. Dado que las condiciones en Londres han mejorado un poco, Warner Bros ha establecido un calendario de rodaje que entra en conflicto con la fecha del juicio".



o por difamación contra su exesposa Amber Heard para poder continuar con las grabaciones de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos 3", las cuales se realizarán en Londres.Las fechas que el tribunal de Fairfax Country en Virginia tiene contempladas para el juicio del actor son del 11 al 28 de enero del 2021. Sin embargo,para finalizar a finales de febrero del 2021, por lo que Depp ha solicitado al tribunal que retrase la audiencia a un periodo que sea entre marzo y junio del 2021.Además, agregó quesi no cumple con su contrato. "El Sr. Depp enfrentaría una irresponsabilidad potencial por incumplimiento de contrato si no cumple con el cronograma estipulado contractualmente por Warner Bros. Aunque el señor Depp está ansioso por asistir al juicio se podría enfrentar a una situación insostenible sobre la que no tiene control"., a la vez que se espera un veredicto sobre su demanda por difamación contra el medio británico The Sun.