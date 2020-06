Johnny Depp revive a Jack Sparrow por una noble razón

Escuchar Nota

“Estoy con todos ustedes y les envío todo mi amor. Gracias por permanecer conmigo durante todos estos años tan extraños”, les dijo el actor de 57 años, quien no ha tenido descanso de los tribunales desde hace poco más de un año, tras ser demandado por su ex, quien lo acusa de violencia doméstica.



Aunque las últimas noticias sobrehan sido turbulentas en las últimas fechas, debido al juicio que enfrenta con su ex, en esta ocasión lo que se ha sabido sobre el actor es mucho más amable y benéfico, pues desempolvó a uno de sus personajes consentidos por el público: el capitán Jack Sparrow, de la exitosa saga Piratas del Caribe.Volver a caracterizarse tuvo la intención de alegrar a los niños enfermos de cáncer que se encuentran en el Hospital Infantil de Queensland (Australia) durante este confinamiento, ya que debido a su estado de salud, la restricción es aún mayor y las visitas que los pequeños tienen son muy limitadas, en algunos casos incluso están restringidas, así que ver a un personaje divertido como Jack, seguro le cayó de maravilla a más de uno.Desde luego que esta no es la primera vez que Johnny desempolva al personaje, hace un par de años, en 2018 realizó una visita muy similar a un hospital parisino, en el que se encuentran niños en tratamiento de quimioterapia.El encuentro fue organizado por un canal australiano, y tuvo una duración de más de una hora, en la que el actor se mostró muy cercano a los niños y personal del hospital, con quienes platicó sobre algunos de sus personajes, por ejemplo cuando una pequeña le preguntó sobre Willy Wonka, excentrico chocolatero al que dio vida en 2005, en la película Charlie y la fábrica de chocolatee esta manera la imagen del actor mejora un poco ante la opinión pública, después de la situación legal que enfrenta; en cambio su ex Amber Heard no está teniendo unos buenos días, pues recientemente sus abogados decidieron abandonar el caso justo antes de retomar el juicio.La firma de abogados que la representaba es liderada por la reconocida Roberta Kaplan, quien fue una de las principales fundadoras del movimiento Time’s Up, para denunciar casos de abuso físico y emocional en Hollywood.En su versión oficial, el bufete jurídico dice dejar el caso debido a complicaciones de distancia, pues el caso se desarrolla en Virginia, mientras que ellos están instalados en Los Ángeles, lo que ha complicado la logística de operación e incrementado mucho los costos, además, recordemos que el caso se puso en pausa ante la llegada de la pandemia de coronavirus.