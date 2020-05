Johnny Escutia, el youtuber que le canta al feminicidio; redes sociales piden censura

Escuchar Nota

Les presento a Johnny Escutia o mejor conocido como "King de la Furia" un wey youtuber que hace canciones que fomentan la violencia, necrofilia, machismo, pedofilia, los feminicidios y etc.



Mujeres, grabense bien su cara porque éste wey es muy peligroso.



Abro hilo. pic.twitter.com/xnN0SjZutu — Chica de Humo. (@fernivodka) May 15, 2020

Hey qué onda @Spotify_LATAM oye y si en vez de quitarnos Safaera de @sanbenito quitas las canciones de Johnny Escutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas?



Porfa.



Y aparte quiere matar a @yuyacst



ABRO HILO pic.twitter.com/9DxqozhMml — Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020

Ok. Continúa el hilo porque descubrí cosas más turbias relacionadas con el. Primero que nada AYÚDENME a reportar su canal de @YouTubeMexico en donde tiene más de 25 mil seguidores. https://t.co/A7isIALgfw — Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020

Lo que más me da coraje del estupido de Johnny Escutia es como se burla de que para México las mujeres no valemos nada y se burla de como LA LEY nunca hace para protegernos y NO actúa con respecto a los feminicidios. Siguen pensando que su pinche México lindo no es machista. pic.twitter.com/gPMhNTmUXH — eunice (@EuPatron) May 15, 2020

@YouTubeEspanol @YouTubeMexico ¿que vas a hacer? URGE QUE SE TOMEN ACCIONES porque está formando una comunidad de miles de personas unidas por la violencia. pic.twitter.com/6ywkyzSvM5 — Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020

, de Bad Bunny, de la plataforma de Spotify. Aunque muchos usuarios creyeron que todo lo sucedido fue por la letra explícita que contiene la canción del puertorriqueño, al final la empresa informó que todo se debió a un asunto de derechos de autor, ya que sólo les permite tener la canción durante cierto tiempo.abrió un debate en redes sociales del porqué compañías como Spotify, Youtube e Instagram no censuran en sus plataformas contenidos más delicados y que incitan al odio.por publicar una canción llena de machismo, apología del feminicidio y violación en contra de la youtuber Yuya. Su contenido “musical” se encuentra publicado en las plataformas de YouTube y Spotify, por lo que usuarios piden que sea eliminado., quien se denomina como “king de la furia”, tiene una lista de reproducción en la plataforma de Spotify con canciones que llevan como nombre diferentes actos de violencia contra las mujeres. Entre estos se encuentra una con el nombre de la influencer Yuya. En ella, el hombre utiliza fragmentos de voz –editados – de la joven.: la que a través de un hilo, se hizo contra un youtuber llamado Johnny Escutia (o King de la Furia).Este youtuber, quien se desconoce de qué lugar proviene, cuenta con un amplio repertorio de canciones en Spotify, Apple Music y Youtube, las cuales con títulos como “Carne Fresca”, “Perra Difícil” o “Violación Suprema”, habla explícitamente de feminicidios, violaciones, pedofilia, necrofilia, y más.y del servicio de videos, pues incita a la violencia de género contra la mujer que de por sí ya es grave en México y el mundo.Y eso no es todo, pues también tiene una canción en donde se mofa del feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que fue asesinada y desollada por su pareja sentimental en la Ciudad de México en febrero de este año.El caso de Johnny Escutia ha provocado indignación en muchísimos usuarios de redes sociales, quienes piden tanto a Spotify como a las autoridades competentes que hagan algo al respecto, pues en un país como México donde 10 mujeres son asesinadas a diario, cualquier amenaza de este tipo no puede ser tomado a la ligera., el cual cuenta con miles de seguidores en ambas plataformas, también dio a conocer que le han llegado amenazas de muerte, por lo que hace responsable al youtuber de cualquier cosa que le pueda suceder a ella y a su familia., pero la gente continúa haciendo ruido en internet para que se tomen cartas en el asunto.